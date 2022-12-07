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FILE - A cursor moves over Google's search engine page Tuesday, Aug. 28, 2018, in Portland, Ore. Some federal lawmakers urged Google last month to limit the appearance of anti-abortion pregnancy clinics in certain abortion-related search results. Now, 17 Republican attorneys general, including Virginia Attorney General Jason Miyares, are warning the company that doing so could invite legal action. Their letter Thursday, July 21, 2022, to the CEO of Google parent Alphabet Inc. criticizes the letter signed by 21 members of Congress, which points to the prominence of anti-abortion pregnancy clinics in searches for abortion services. (AP Photo/Don Ryan, File)
(تعبيرية)
غوغل

هذا أكثر ما بحث عنه السعوديون والمصريون على غوغل في 2022

سعر الدولار و"الغزالة رايقة" من أكثر ما بحث عنه سكان مصر.. بينما سكان الإمارات تابعوا نتائج كأس العالم بكثرة عبر "غوغل"

القاهرة - رويترز
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أعلنت غوغل اليوم الأربعاء قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022 على محرك البحث، بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.

وأظهرت القوائم أن "سعر الدولار مقابل الجنيه" احتل المركز الأول في البحث في مصر فيما جاء "مؤتمر المناخ" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني، وكانت أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم "من أجل زيكو" على قمة قائمة الترفيه.

وفي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة "ووردل" الإلكترونية فيما كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر بحثاً.

لعبة "ووردل" الإلكترونية
لعبة "ووردل" الإلكترونية

وفي السعودية، تصدرت منصة التعليم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث ومن بعدها "نظام نور" لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونياً، كما كانت الإعلامية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، التي لاقت حتفها برصاص إسرائيلي، من بين أكثر الشخصيات بحثاً.

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وقالت غوغل في بيان "تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماماً متزايداً من الأفراد مقارنةً بالعام الماضي".

وأضافت: "يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 74% في الإمارات و62% في السعودية و68% في مصر".

وقال نجيب جرار مدير تسويق المنتجات في غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تعكس نتائج البحث هذا العام مدى لجوء الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة على غوغل".

وأضاف: "لطالما كانت المعرفة في صميم مهمة غوغل، وسنواصل تطوير محرك البحث لجعله أكثر إفادة للمستخدمين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم".

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