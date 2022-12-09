بالصور.. صديقة كريستيانو ترتدي عباءة خليجية وتخطف الأضواء

خطفت جورجينا رودريغيز صديقة اللاعب البرتغالي العالمي، كريستيانو رونالدو، الأضواء بعد ظهورها بعباءة خليجية من وسط مدرجات استاد لوسيل في الدوحة.

ونشرت عبر حسابها في "إنستغرام"، أمس الخميس، صور لإطلالاتها خلال حضورها مباراة البرتغال وسويسرا والتي أقيمت الثلاثاء ضمن بطولة كأس العالم 2022 المقامة بقطر، وهي ترتدي فستانا أسود تغطيه عباءة من اللون الأخضر الفاتح، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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كما كانت صديقة "الدون" قد نشرت في وقت سابق صوراً لرحلتها في صحراء الدوحة مع الأولاد والأصدقاء ووضعت رمز "إيموجي" الجمل مع القلب، بالإضافة إلى ما يرمز للصحراء والشمس.

وكانت جورجينا قد انتقدت في وقت سابق، قرار مدرب البرتغال عدم إشراك رونالدو أساسياً في مباراة بلاده أمام سويسرا في مونديال 2022 والتي انتهت بنتيجة 6-1 للبرتغال.

ونشرت من المباراة السابقة قبل بدايتها وأثناء تأدية نشيد البلدين، فيديو يُظهر اهتمام الصحافة بمقاعد البدلاء أكثر من اهتمامهم باللاعبين الأساسيين، في إشارة منها إلى أهمية رونالدو بأن يكون بين اللاعبين الأساسيين للمنتخب البرتغالي.

وغداً السبت يقابل المنتخب البرتغالي نظيره المغربي الذي فاز على الفريق الإسباني بركلات ترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي للمونديال.