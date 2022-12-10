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سفيان بوفال يراقص والدته في ملعب الثمامة عقب الفوز التاريخي على البرتغال

شاهد.. بوفال يراقص والدته فرحاً بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

دبي - العربية.نت
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خطف لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال، الأنظار بعد أن أظهرت لقطات مصورة رقصه مع والدته فرحاً بعد تأهل "أسود الأطلس" للنصف النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر نجم المنتخب المغربي برفقة والدته وسط المستطيل الأخضر وهو يراقصها أمام الجماهير التي صفقت وهتفت معهما، بعد أن أصبح المغرب أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال كرة القدم بفوزه على البرتغال بنتيجة 1-0 يوم السبت، في استاد الثمامة.

وقبل ذلك، ظهر سفيان بوفال وهو يعانق والدته ويقبلها، عقب تأهل "أسود الأطلس" للدور الثاني في نهائيات كأس العالم.

وحرص المهاجم المغربي بعد نهاية مباراة منتخب بلاده وكندا على لقاء والدته التي كانت تجلس في مدرجات استاد الثمامة، قبل أن يعانقها بحرارة ويقبل رأسها ويهديها قميصه.

وكان سفيان بوفال البالغ من العمر 29 عاماً قد شارك أساسياً في مواجهة كندا التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بهدفين لواحد، الأسبوع الماضي، وفي ختام منافسات دور المجموعات.

ويُعتبر سفيان بوفال أحد الخيارات المهمة لوليد الركراكي، المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، كما يمتلك برصيده 30 مباراة دولية، قد سجّل من خلالها 6 أهداف.

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