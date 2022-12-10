شاهد.. بوفال يراقص والدته فرحاً بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

خطف لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال، الأنظار بعد أن أظهرت لقطات مصورة رقصه مع والدته فرحاً بعد تأهل "أسود الأطلس" للنصف النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
وظهر نجم المنتخب المغربي برفقة والدته وسط المستطيل الأخضر وهو يراقصها أمام الجماهير التي صفقت وهتفت معهما، بعد أن أصبح المغرب أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال كرة القدم بفوزه على البرتغال بنتيجة 1-0 يوم السبت، في استاد الثمامة.
December 10, 2022
وقبل ذلك، ظهر سفيان بوفال وهو يعانق والدته ويقبلها، عقب تأهل "أسود الأطلس" للدور الثاني في نهائيات كأس العالم.
وحرص المهاجم المغربي بعد نهاية مباراة منتخب بلاده وكندا على لقاء والدته التي كانت تجلس في مدرجات استاد الثمامة، قبل أن يعانقها بحرارة ويقبل رأسها ويهديها قميصه.
🎥 لقطــة رائعــة بين ســفيــان بـوفال ووالدتــــه— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
تعليق عاطفي في الاستوديو على لقطة بوفال مع والدته ❤️#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dd6XS9i5EQ
وكان سفيان بوفال البالغ من العمر 29 عاماً قد شارك أساسياً في مواجهة كندا التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بهدفين لواحد، الأسبوع الماضي، وفي ختام منافسات دور المجموعات.
ويُعتبر سفيان بوفال أحد الخيارات المهمة لوليد الركراكي، المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، كما يمتلك برصيده 30 مباراة دولية، قد سجّل من خلالها 6 أهداف.
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