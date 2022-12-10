وفاة صحافي أميركي خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.. وزوجته "مصدومة"
غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها
توفي صحافي يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" CBS Sports الأميركية، مساء الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا ضمن منافسات مونديال قطر 2022، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.
وأفاد راديو "أن بي آر" NBR الأميركي، بأن الصحافي الأميركي غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.
وكتبت زوجته الدكتورة سيلين غاوندر على "تويتر": "أنا مصدومة تماما".
I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight.— Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022
I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، يبدو أن الصحافي وال تعرض لنوبة قلبية. وقالت الصحيفة إن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.
وأضافت: "كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية".
وأكد الاتحاد الأميركي لكرة القدم وفاته في بيان على "تويتر".
وقال الاتحاد: "إن أسرة كرة القدم الأميركية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال".
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