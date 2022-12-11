شاهد شبيه الشيخ الشعرواي يثير مشاعر المصريين

رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور شخص شبيه تماما بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وشوهد شبيه الشيخ الشعراوي داخل ساحة أحد المساجد، وتجمع حوله عدد كبير من الأشخاص لالتقاط الصور.

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شاهد.. ظهور شبيه الشيخ الشعراوي يثير حالة من الجدل في مصر https://t.co/byGpaau75Dpic.twitter.com/RR81r91yuI — صحيفة المرصد (@marsdnews24) December 8, 2022

وإمعانا في التمثل بالشعراوي، ارتدى الشبيه نفس ملابسه ونظارته الشمسية، وأطلق لحيته.

والشعراوي، الراحل في 17 يونيو عام 1998، هو عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق. ويعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، واستطاع تبسيط التفسير والوصول به إلى أكبر شريحة من الجمهور، ولقبه البعض بإمام الدعاة.