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شبيه الشيخ الشعراوي
صور تذكارية مع شبيه الشيخ الشعراوي

شاهد شبيه الشيخ الشعرواي يثير مشاعر المصريين

إمعانا في التمثل بالشعراوي.. ارتدى الشبيه نفس ملابسه ونظارته الشمسية وأطلق لحيته

دبي - العربية.نت
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رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور شخص شبيه تماما بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وشوهد شبيه الشيخ الشعراوي داخل ساحة أحد المساجد، وتجمع حوله عدد كبير من الأشخاص لالتقاط الصور.

وإمعانا في التمثل بالشعراوي، ارتدى الشبيه نفس ملابسه ونظارته الشمسية، وأطلق لحيته.

والشعراوي، الراحل في 17 يونيو عام 1998، هو عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق. ويعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، واستطاع تبسيط التفسير والوصول به إلى أكبر شريحة من الجمهور، ولقبه البعض بإمام الدعاة.

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