شاهد عشرات الدراجات "تقتحم" منطقة في لبنان.. لهذا السبب

شهدت منطقة الأشرفية، في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس السبت، توتراً كبيراً إثر إشكالٍ بين عدد من الشبان تطور إلى تضارب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إشكالا في منطقة الأشرفية - ساحة ساسين بعد وصول دراجات نارية يحمل سائقوها أعلام المغرب وفلسطين وسوريا احتفالا بفوز المغرب على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

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وأشارت معلومات صحافية إلى أنه لدى وصول الدراجات إلى ساحة ساسين التي تعج بأجواء الميلاد بدأوا بإطلاق عبارات استفزازية، مما استفز شباب المنطقة فحصل اشتباك وتوتر.

وذكرت أن الشبان أطلقوا شعارات دينيّة استفزّت من تواجد في ساحة ساسين، فوقع تلاسن وإشكال بين أفراد سرعان ما تحوّل إلى كرة نار على السوشيال ميديا.