يوسف النصيري.. من الانتقادات قبل المونديال إلى "قفزة التأهل"
قبل كأس العالم كان مستوى اللاعب المغربي متراجعاً في الدوري الإسباني مع ناديه إشبيلية.. لكنه خلال المباراة مع البرتغال ارتفع عن الأرض مترين و80 سنتمترا ليسدد هدف التأهل إلى نصف النهائي
تعرض يوسف النصيري، هدّاف منتخب المغرب لكرة القدم، إلى أكبر موجة انتقادات من الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم في قطر.
ففي الدوري الإسباني تراجع مستوى النصيري مع ناديه إشبيلية، لكن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وضع ثقته في اللاعب.
وعلى أرضية ملعب الثمامة في الدوحة، ارتقى يوسف النصيري عالياً جداً، فوق مدافعي منتخب البرتغال وحارس عرينهم، لتسجيل هدف من أجل التاريخ المغربي لكرة القدم.
وهذه القفزة قاربت مترين و80 سنتيمترا، ليعبر المغرب بعد هذه القفزة التي حملت الهدف إلى المربع الذهبي.
وفي نهاية المباراة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن ياشين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم، هو أفضل لاعب في مباراة ربع النهائي بين المغرب والبرتغال، إلا أن بونو أهدى كأس اللقب إلى "الفتى الطائر المغربي" يوسف النصيري اعترافاً بإنجازه.
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