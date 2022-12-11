اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رغد صدام حسين
كأس العالم

"عفية وعفيتين".. رغد صدام حسين تهنئ منتخب المغرب بطريقة والدها

هكذا كان يقول لنا والدي.. واليوم نهديها لكم أيها الأحبة.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هنأت رغد صدام حسين المنتخب المغربي بعد فوزه المستحق على منتخب البرتغال في منافسات المونديال قطر 2022، مستخدمة جملة كان يرددها والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "عفية وعفيتين".

وقالت رغد في تغريدة على حسابها الخاص في "تويتر": "عفية وعفيتين.. هكذا كان يقول لنا والدي.. واليوم نهديها لكم أيها الأحبة عفية وعفيتين.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل".

كما أرفقت في تغريدتها صورة لبعض لاعبي المنتخب المغربي.

وقاد مدافعو المنتخب المغربي فريقهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ليصبح الأول بين الدول العربية والإفريقية الذي يصل إلى هذا الدور في البطولة العالمية التي انطلقت في عام 1930.

وحقق المغرب شباكا نظيفة مجددا بفوزه على البرتغال أمس السبت في ربع نهائي كأس العالم بعد أن استغل تقدمه برأسية يوسف النصيري، وأغلق جميع الطرق أمام كريستيانو رونالدو وزملائه ليطير إلى نصف النهائي.

خيبة أمل وقلوب مكسورة.. دموع الخروج تضرب نجوم كأس العالم الأخيرة كأس العالم خيبة أمل وقلوب مكسورة.. دموع الخروج تضرب نجوم كأس العالم

ونجحت ثلاثة منتخبات إفريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم وهي الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي.

وحافظ المنتخب المغربي على مكانته كأقوى خط دفاع في مونديال قطر حيث اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"انقلاب" على ترمب في الحزب الجمهوري.. لماذا؟ "انقلاب" على ترمب في الحزب الجمهوري.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط