"عفية وعفيتين".. رغد صدام حسين تهنئ منتخب المغرب بطريقة والدها

هنأت رغد صدام حسين المنتخب المغربي بعد فوزه المستحق على منتخب البرتغال في منافسات المونديال قطر 2022، مستخدمة جملة كان يرددها والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "عفية وعفيتين".

وقالت رغد في تغريدة على حسابها الخاص في "تويتر": "عفية وعفيتين.. هكذا كان يقول لنا والدي.. واليوم نهديها لكم أيها الأحبة عفية وعفيتين.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل".

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عفية وعفيتين..هكذا قال يقول لنا والدي..واليوم نهديها لكم أيها الاحبة عفية وعفيتين،،ياشعب #المغرب العزيز.

مبروووووك علينا هذا الفوز الجميل. pic.twitter.com/AkxC8kFMHP — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 10, 2022

كما أرفقت في تغريدتها صورة لبعض لاعبي المنتخب المغربي.

وقاد مدافعو المنتخب المغربي فريقهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ليصبح الأول بين الدول العربية والإفريقية الذي يصل إلى هذا الدور في البطولة العالمية التي انطلقت في عام 1930.

وحقق المغرب شباكا نظيفة مجددا بفوزه على البرتغال أمس السبت في ربع نهائي كأس العالم بعد أن استغل تقدمه برأسية يوسف النصيري، وأغلق جميع الطرق أمام كريستيانو رونالدو وزملائه ليطير إلى نصف النهائي.

ونجحت ثلاثة منتخبات إفريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم وهي الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي.

وحافظ المنتخب المغربي على مكانته كأقوى خط دفاع في مونديال قطر حيث اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم.