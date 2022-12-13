حادث مرعب يدفع جزائرية لوضع جنينها بالسيارة

في حادثة غريبة، تمكن أعوان من الحماية المدنية بالجزائر من إنقاذ امرأة ومساعدتها لوضع مولودها داخل سيارة إسعاف.

فقد تدخّلت فرقة من الحماية بعد وقوع حادث إثر انحراف سيارة على طريق سريع في ولاية بومرداس شرق الجزائر.

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امرأة حامل

وتبين بعدها وجود امرأة حامل، فساعدتها الفرق المختصة داخل السيارة إلى أن وضعت مولودها.

إلى ذلك، وضعت السيدة مولوداً ذكراً بعد أن تم تحويلها إلى مستشفى حكومي، حيث أكدت المعلومات أنهما في حالة صحية جيدة.

يشار إلى أن الجزائر كانت شهدت العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسبّبت في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين، وذلك بحسب الحصيلة السنوية للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات وهي هيئة حكومية.