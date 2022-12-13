حدث في تونس.. سحب رضيعة عمرها ساعة من مكب نفايات ودفّاها بمعطفه

في حادثة صادمة، انشغل التونسيون خلال الساعات الماضية، بعثور شاب على رضيعة حية داخل كيس قمامة ملقاة في مكب للنفايات بمنطقة لاكانيا جنوب العاصمة.

وبينما بدأت السلطات تحقيقاً فورياً، ظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يُخرج الرضيعة برفق من الكيس الأسود.

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عمرها ساعة

ثم خلع المنقذ معطفه لحماية الصغيرة من البرد، قبل أن يتولى نقلها إلى المستشفى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية تونسية.

وباشرت السلطات تحقيقاً أولياً لمعرفة هوية الطفلة والعثور على والديها بعد نحو ساعة واحدة من ولادتها.

#الوردية في #تونس.. شاب يعثر على طفلة رضيعة على قيد الحياة داخل مكب قمامة pic.twitter.com/VpnV5RXrGo — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) December 10, 2022

كما نقلت الرضيعة إلى المستشفى للخضوع للإسعافات اللازمة، في حين طلبت السلطات إجراء تحليل الحمض النووي ثم تسليم الملف للقضاء من أجل استكمال التحقيقات.

ضجة كبيرة

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت ضجت بالحادثة بعد انتشار مقطع فيديو استخراج الرضيعة من القمامة.

وأشادت التعليقات بالعمل الإنساني للشاب الذي أنقذ الرضيعة، وسط مطالبات بتسريع وتيرة التحقيقات للوصول إلى ذويها.