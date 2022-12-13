حدث ما لم يكن بالحسبان.. شاهد عملية هدم بأميركا انتهت بكارثة!
وكان العقد لهدم 4 مداخن من أصل 5، وبغرض الإبقاء على المدخنة الخامسة بمكانها
أحيانا تسير الأمور بطريقة غير متوقعة أو غير محسوبة.
ومن ضمن الأمثلة العديدة لذلك ما حدث بعد أن تعاقدت شركة طاقة بولاية أوهايو الأميركية مؤخراً مع شركة متخصصة في الهدم بالتفجير.
“Occurred on November 4, 2022 / Manchester, Ohio, USA We had contracted a demolition company to set off explosives on a controlled demolition. The contract was only to control blast 4 towers but as the 4th tower started to fall it switched directions and took out the scrub tower” pic.twitter.com/ZOGmkQPEgJ— catastrophic failure (@ohshidt) December 11, 2022
وكان العقد لهدم 4 مداخن من أصل 5، وكان الغرض الإبقاء على المدخنة الخامسة بمكانها.
وقد تم التخطيط لعملية الهدم بعناية فائقة، إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان!
فبعد بدء التفجير، غيّرت إحدى المداخن مسارها بشكل غير متوقع وصدمت المدخنة الخامسة وانهارت بالكامل مع الأربع الآخرين.
وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره على بعد أكثر من كيلومتر ونصف من مكان التفجير العملية بالكامل.
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