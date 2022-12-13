شاهد لبنانيا يردي آخر بالرصاص لخلاف بين الاثنين على المرور

بدم وأعصاب باردة، أطلق لبناني رصاصة برأس آخر بعد خلاف بين الاثنين على أحقية المرور في أحد شوارع مدينة طرابلس، البعيدة في الشمال اللبناني 80 كيلومترا عن بيروت، والغريب أن من كانوا بالقرب مشيا أو بالسيارات، لم يعيروا اهتماما لما حدث، وفقا لما يتضح من فيديو صوره شاهد عيان من منزله، أو ربما من مكان عمله في منطقة "الزاهرية" بالمدينة.

وورد بمواقع وسائل إعلام محلية عدة، أن القتيل عبد الله عيسى، كان يمر بسيارته، وهي طراز "رابيد" حين اختلف مع راكب على دراجة نارية حول أحقية المرور، فاغتاظ راكب الدراجة ونزل منها، ثم أنهى المشكل برصاصة أطلقها، الأحد، من مسدسه على رأس من لم يطق عليه صبرا.

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وعاد مطلق النار بعدها إلى دراجته وغادر بها المكان، تاركا ضحيته غارقا بدمه على الإسفلت، بحسب ما ظهر في صورة نشرتها مواقع إخبارية عدة، إلا أن "العربية.نت" فصلت القسم الدموي منها، وهو رأس الضحية المستقرة الرصاصة بجبينه، ما يدل على أن راكب الدراجة تعمد الإجهاز عليه.

عبد الله عيسى، هو من سكان جبل محسن ويملك محلا لبيع الأدوات الكهربائية في المنطقة، لكنه يقيم في بلدة "برسا" بقضاء الكورة، وتم نقله بحالة حرجة إلى المستشفى الإسلامي الخيري "حيث لم يقوَ على مصابه وفارق الحياة"، بحسب ما ذكرت بعض المواقع، فيما أكدت مواقع خبارية أخرى، أنه لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى.