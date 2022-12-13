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الحساب الرسمي للخارجية النرويجية
تويتر

طلب غريب من خارجية النرويج لفريق الدعم بتويتر: نحن لسنا نيجيريا!

في الحساب الرسمي الموثق لوزارة خارجية النرويج، تم تعريفها على أنها منظمة حكومية تابعة لدولة نيجيريا

العربية.نت
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طلب طريف طلبته وزارة الخارجية النرويجية من إدارة الدعم الخاصة بـ"تويتر" Twitter Support، من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة.

وجاء في تغريدة الخارجية النرويجية: "الأعزاء في دعم تويتر @TwitterSupport، بقدر ما نستمتع بالعلاقات الثنائية والتقارب في الحروف الأبجدية مع نيجيريا، سنكون ممتنين إذا تم تعريفنا بأننا النرويج"، مع وجه إيموجي مبتسم.

وباللغة الإنجليزية فإن حروف النرويج Norway مختلفة تماما مع حروف نيجيريا Nigeria ويتفقون فقط في الحرف الأول "N".

وفي الحساب الرسمي الموثق لوزارة خارجية النرويج، تم تعريفها بأنها منظمة حكومية تابعة لدولة نيجيريا. كما تم تعريف أسماء رئيس الوزراء ووزير الخارجية خطأ أيضا.

وفيما يعيش عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر" تحولات كبرى منذ شرائه من قبل رجل الأعمال الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، أعلنت المنصة مؤخراً حل "مجلس الثقة والأمان" الخاص به.

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وفي بريد إلكتروني أرسل ليل الاثنين إلى أعضاء المجلس حصلت عليه وسائل إعلام أميركية، أعلنت تويتر عن القرار الجديد.

فيما رأى منتقدون أن تلك الخطوة تعتبر مثالاً آخر على تراجع ماسك عن الجهود المصممة لجعل موقع التواصل الاجتماعي مكاناً أكثر تحضرا وأمانا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.

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