الشرطة الإسبانية تعتدي على مشجعات مغربيات.. والسلطات تتحرك

فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقا بعد تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية بمدينة سبتة، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.

وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة بمدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية بشمال المغرب.

سبتة المحتلة عناصر من الشرطة المحلية لوحدة التدخل السريع قامت بالاعتداء على مجموعة من النساء بسبب رفعهن العلم الوطني المغربي و احتفالهن بانتصار المنتخب المغربي على نضيره البرتعالي من بين الضحايا فتات قاصر تعرضت لكسر على مستوى المرفق .. pic.twitter.com/Tg58G22QUh — Harbaz Nabil (@HarbazNabil) December 11, 2022

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في المقابل، أعلنت السلطات المحلية بمدينة سبتة، الاثنين، عن فتح بحث قضائي، مع حوالي 60 عنصرا أمنيا تابعا لشرطة مكافحة الشغب بالمدينة، وذلك على خلفية استخدامهم العنف غير المبرر، حسب ما نقلته صحف محلية.

وكان المحامي مراد العجوطي أكد أنه تقدم بشكوى لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، برفقة قاصر، خلال احتفالهن بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانية.

Femmes violentées à Sebta par les forces de l'ordre : Le bureau du procureur général délégué aux violences contre les femmes vient d'adresser ma plainte au chef du secrétariat du procureur général de l'état afin d'entamer la procédure. pic.twitter.com/DF9eCxW8eE — Mourad Elajouti (@Elajouti) December 12, 2022

وأوضح أن المدعية العامة الإسبانية المكلفة بالعنف ضد النساء أحالت الشكوى المذكورة إلى مكتب النائب العام للدولة، من أجل فتح تحقيق وتفعيل المسطرة القضائية في حق العناصر الأمنية التي ظهرت في شريط فيديو تعتدي على مغربيات، وفق ما نقلته جريدة "هسبريس" الإلكترونية.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء جرى بالرغم من أن الضحايا لم تقمن بأي عمل استفزازي للشرطة الإسبانية.