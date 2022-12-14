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لاعبو المنتخب يرفعون السبابة في تقرير القناة الألمانية

بالصور.. سخرية واسعة من قناة ألمانية شبهت لاعبي المغرب بداعش

دبي - العربية.نت
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أثار تقرير بثته قناة تلفزيونية ألمانية، شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم "داعش"، ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والغربي.

وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم داعش، معتبرا أنها مثيرة للغضب.

وقال مذيع الأخبار بالقناة "هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي"، فيما أظهرت القناة الألمانية صورا لمقاتلي داعش وهم يرفعون السبابة.

في المقابل، رفض مغردون ونشطاء على مواقع التواصل، تقرير القناة الألمانية، واستهزأوا منه بصور للاعبين من كل المنتخبات والفرق وهم يرفعون السبابة، مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي.

بل وصلت السخرية من تقرير القناة إلى نشر صور لمسؤولين أوروبيين ورؤساء خلال لقاءات لهم أو تصريحات صحافية وهم يرفعون السبابة، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

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