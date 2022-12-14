بالصور.. سخرية واسعة من قناة ألمانية شبهت لاعبي المغرب بداعش
أثار تقرير بثته قناة تلفزيونية ألمانية، شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم "داعش"، ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والغربي.
قناة Welt الألمانية تشن هجوم على المنتخب المغربي بسبب صورة 3 لاعبين رفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس احتفالاً بالانتصار، وقال المذيع الألماني: هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي (داعش).— إياد الحمود (@Eyaaaad) December 14, 2022
وحاولت القناة إرسال رسالة بأنهم إرهابيون وليسوا لاعبي كرة قدم. pic.twitter.com/e4c8Vtz0Dp
وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم داعش، معتبرا أنها مثيرة للغضب.
وقال مذيع الأخبار بالقناة "هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي"، فيما أظهرت القناة الألمانية صورا لمقاتلي داعش وهم يرفعون السبابة.
الإرهاب في كل مكان pic.twitter.com/HoU63NMIg4— إياد الحمود (@Eyaaaad) December 14, 2022
في المقابل، رفض مغردون ونشطاء على مواقع التواصل، تقرير القناة الألمانية، واستهزأوا منه بصور للاعبين من كل المنتخبات والفرق وهم يرفعون السبابة، مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي.
Mit der gleichen Logik, der Sie folgen, glaube ich, dass Thomas Müller auch ein Unterstützer des IS ist pic.twitter.com/cjCQHfW7jj— Abbas Zahri (@4zahri) December 14, 2022
بل وصلت السخرية من تقرير القناة إلى نشر صور لمسؤولين أوروبيين ورؤساء خلال لقاءات لهم أو تصريحات صحافية وهم يرفعون السبابة، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.
Stop discrimination. pic.twitter.com/y3AquIhW6j— Faten Anabtawi (@fatenanabtawi) December 14, 2022
-
انفجرت به عبوة ناسفة.. مقتل ضابط عراقي شمال العراقضابط برتبة نقيب في الجيش قضى في الهجوم وأصيب جنديان العراق
-
ميسي: "صدمة" السعودية ساعدتنا.. وأبحث عن النهاية السعيدةأبدى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سعادة بالغة إثر فوز منتخب بلاده على نظيره الكرواتي 3 - صفر يوم الثلاثاء، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 ... رياضة
-
الكرملين: باتريوت الأميركية في أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاًبعد نقل وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين لم تسمهم أن الولايات المتحدة أصبحت، بعد طول تردد، جاهزة لتلبية طلب كييف تزويد الجيش الأوكراني ببطارية صواريخ ... العرب والعالم