بالصور.. سخرية واسعة من قناة ألمانية شبهت لاعبي المغرب بداعش

أثار تقرير بثته قناة تلفزيونية ألمانية، شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم "داعش"، ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والغربي.

قناة Welt الألمانية تشن هجوم على المنتخب المغربي بسبب صورة 3 لاعبين رفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس احتفالاً بالانتصار، وقال المذيع الألماني: هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي (داعش).



وحاولت القناة إرسال رسالة بأنهم إرهابيون وليسوا لاعبي كرة قدم. pic.twitter.com/e4c8Vtz0Dp — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 14, 2022

وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم داعش، معتبرا أنها مثيرة للغضب.

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وقال مذيع الأخبار بالقناة "هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي"، فيما أظهرت القناة الألمانية صورا لمقاتلي داعش وهم يرفعون السبابة.

الإرهاب في كل مكان pic.twitter.com/HoU63NMIg4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 14, 2022

في المقابل، رفض مغردون ونشطاء على مواقع التواصل، تقرير القناة الألمانية، واستهزأوا منه بصور للاعبين من كل المنتخبات والفرق وهم يرفعون السبابة، مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي.

Mit der gleichen Logik, der Sie folgen, glaube ich, dass Thomas Müller auch ein Unterstützer des IS ist pic.twitter.com/cjCQHfW7jj — Abbas Zahri (@4zahri) December 14, 2022

بل وصلت السخرية من تقرير القناة إلى نشر صور لمسؤولين أوروبيين ورؤساء خلال لقاءات لهم أو تصريحات صحافية وهم يرفعون السبابة، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.