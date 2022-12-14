"هاي الحفرة قتلته".. فيديو مؤثر لأردني خسر ابنه بحادث

بمقطع يفطر القلوب، ظهر والد شاب أردني توفي في حادث تدهور دراجة نارية في شارع الجيش بالعاصمة الأردنية عمان، مساء أمس الثلاثاء، يشير من مكان الحادث إلى حفرة بالشارع، قائلا، "هاي الحفرة اللي قتلت ابني".

وفي لحظات مريرة انتشرت كالنار بالهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، شكا الأب المكلوم، رومل القيسي، والد الشاب الراحل غاندي شارحاً كيف رحل ابنه بسبب حفرة متواجدة في الشارع العام، حيث تعثر فيها أثناء سيره بدراجة نارية.

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تحقيق سريع

في سياق متصل، أفاد مصدر أردني قال لـ"العربية.نت"، بأن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى المكان ونقلت الشاب إلى مستشفى البشير، إلا أنه كان في حالة حرجة حتى فارق الحياة.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

يشار إلى أن الشارع الأردني كان انشغل حزناً خلال الساعات الماضية بعد إعلان وفاة الشاب إثر الحادث.

كما انتشرت مطالبات للمسؤولين تشدد على ضرورة ردم مثل هذه الحفر نظراً لخطورتها.