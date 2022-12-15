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كشك الشاب الجزائري في سوق الميلاد في أورلييان

حلوى الجزائر التقليدية حاضرة بسوق عيد الميلاد في فرنسا

في السوق الميلادية في أورلييان يعرض شاب جزائري البقلاوة ومقروط اللوز والزلابية وقلب اللوز

الجزائر- العربية.نت 
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شدّ مواطن جزائري الانتباه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت فيديوهات متداولة على الشبكة عرضه حلويات جزائرية تقليدية في سوق عيد الميلاد في أورلييان قرب باريس.

@mlk16_dz Toujours Orléans c’est louche 🤣😂 #fyp #prt #foryou #noel #humour #manger ♬ son original - MLK16🇩🇿

ومن الحلويات المعروضة، البقلاوة ومقروط اللوز وغيرهما من الأنواع المختلفة من الحلويات التي يشتهر بها المطبخ الجزائري، بالإضافة إلى الحلويات الرمضانية المشهورة في الجزائر، كالزلابية وقلب اللوز.

ولقيت القصة تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً تيك توك وإنستغرام.

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وتعتبر الجالية الجزائرية في فرنسا من أكثر الجاليات حضوراً بمعدل 6 ملايين جزائري، كما تشير الإحصائيات.

وتحظى الحلويات التقليدية الجزائرية بشهرة عالمية لمذاقها اللذيذ وحتى لشكلها الذي يُزيّن المائدة الجزائرية في المناسبات والأعياد والأفراح.

ومؤخراً تم تصنيف الحلوى الجزائرية التقليدية "مقروط اللوز" في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 50 نوعاً من الحلويات في العالم، حسب ما ورد على موقع "تاست أتلاس" المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي.

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