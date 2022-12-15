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لقطة من الفيديو
كأس العالم

شاهد ابن النجم بونو.. لعق الميكروفون ظنا منه أنه آيس كريم

سبق أن ظهر إسحاق بمقاطع فيديو أحدثت تفاعلا لافتا، لاسيما المقاطع التي تواجد بها في الملعب مع والده

دبي - العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حارس المنتخب المغربي ياسين بونو مع ابنه إسحاق.

وبينما كان بونو يتحدث لإحدى المحطات الفضائية خلال بطولة كأس العالم في قطر، بدأ ابنه إسحاق بلمس الميكروفون بأصبعه قبل أن يمد لسانه إليه ظنا منه أن الميكروفون عبارة عن "بوظة".

وسبق أن ظهر إسحاق بمقاطع فيديو أحدثت تفاعلا لافتا، لاسيما المقاطع التي تواجد بها في الملعب مع والده.

ولاقى "فيديو الميكروفون" رواجا واسعا وتعليقات طريفة ومادحة لبونو وابنه.

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كانت لحظة سحرية أخرى في كأس العالم، حيث قال أحد المشجعين: "كل شيء عن هذا المنتخب المغربي مؤثر وصادق وحقيقي". وقال آخر: "أعتقد أنها كانت مثلجات كبيرة". وأضاف ثالث: "الشاب الصغير لا يهتم، إنه مع والده، ويشعر أنه في المنزل، أحضر له بعض الآيس كريم".

بونو مع ابنه
بونو مع ابنه

انتهى حلم بونو في كأس العالم بهزيمة في نصف النهائي 2-0 أمام فرنسا، لكن عروضه الرائعة لفتت انتباه الجميع.

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