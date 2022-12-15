شاهد تسديدة تصيب مشجعا فرنسيا.. ومبابي يركض ليطمئن عليه

انتشر مقطع فيديو يظهر النجم الفرنسي، كيليان مبامبي، فيما كان يستعد لمباراة فرنسا أمام المغرب أمس الأربعاء، وقام بتسديدة طائشة أصابت وجه مشجع فرنسي.

وأثناء فترة الإحماء، بدا أن مبابي البالغ من العمر 23 عاما أطلق تسديدة خاطئة اتجهت إلى المدرجات وأصابت أحد المشجعين الفرنسيين، الذي أمكن رؤية أنه يعاني من الكرة الطائشة والتي بدت قوية، حيث شوهد المشجع وكأنه يتألم ويشعر بدوار شديد، فيما بدأ أن المشجعين من حوله كانوا يمسكونه خشية السقوط أرضا.

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 14, 2022

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وأظهر الفيديو مبابي وهو يغادر الملعب ركضا باتجاه المدرجات، حيث المشجع المصاب، وعندما وصل إليه، ربت على ذراعه للتأكد من أنه على ما يرام وفي محاولة للاعتذار، ثم أدركت الجماهير المذهولة من كان يتفقده.

وبدا أن المشجع شد على ذراع النجم الفرنسي، وكأنه يقول له إنه بخير، قبل أن يركض مبابي بعد ذلك عائدا إلى أرض الملعب.

يشار إلى أن فرنسا تمكنت من تحقيق الفوز على أسود الأطلس بهدفين دون رد.

وبعد انتهاء المباراة، ظهر مبابي نجم باريس سان جيرمان وهو يواسي رفيق دربه نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي، في مشهد حاز على إعجاب الملايين من الجماهير العربية والإفريقية.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022

ونشر مبابي صورة لهذا المشهد على حسابه الخاص بـ"تويتر"، معلقا بالقول: "لا تحزن يا أخي، الكل يفتخر بما فعلت، فقد صنعت التاريخ"، واضعاً قلبا أحمر، في إشارة إلى علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمع اللاعبين.