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غرق مطار بغداد
المياه تندفع في مطار بغداد
العراق

شاهد.. غرق صالة الوصول بمطار بغداد الدولي

إدارة المطار: "أثناء عملية صيانة منظومة إطفاء الحريق حدث كسر في أحد الأنابيب، وتسربت المياه بقوة في صالة القادمين قرب حزام حقائب المسافرين".

دبي - العربية.نت
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غرقت قاعة الحقائب بمطار بغداد الدولي، وسقطت أجزاء من السقف، الخميس، بعد خلل في نظام الإطفاء، وتحطم ماسورة واندفاع المياه منها بقوة.

ورصدت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة.

وكان سير الحقائب خاليا في اللحظة التي اندفعت فيها المياه بقوة من السقف إلى أسفل.

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وتعليقا على الحادثة، صرحت إدارة مطار بغداد الدولي، بأنه "أثناء عملية صيانة منظومة إطفاء الحريق حدث كسر في أحد الأنابيب، وتسربت المياه بقوة في صالة القادمين قرب حزام حقائب المسافرين".

وأوضحت إدارة المطار أن أعمال التأهيل والصيانة المذكورة كانت تجري على منظومة حريق متوقفة منذ عام 2016".

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