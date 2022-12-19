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الحارس الأرجنتيني
المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (رويترز)
كأس العالم

أخيراً.. مارتينيز يخرج عن صمته ويكشف سر الحركة "المعيبة"

اعتبرت "إهانة" للجماهير والمشاهدين في آن واحد

دبي - العربية.نت
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لا تزال تداعيات الحركة غير اللائقة التي قام بها حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في ختام كأس العالم، تثير غضبا واسعا في الأوساط الرياضية وفي وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.

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فقد اعتبر البعض أن حركة اللاعب التي قام بها عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022، غير لائقة.

كما تداول ناشطون الصورة إلى حد كبير، مشددين على أنها إهانة للجماهير والمشاهدين في آن واحد.

خرج عن صمته

أمام هذه الضجة، خرج الحارس عن صمته، وأوضح أن حركته كانت ردّاً على الجماهير الفرنسية التي استهزأت به طوال المباراة.

كما أضاف مارتينيز البالغ من العمر 30 عاما، في حوار مع إذاعة "لا ريد" الأرجنتينية، قائلاً: "لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي".

وتابع: "لا أستطيع تحمل التكبّر".

(رويترز)
(رويترز)

حامل اللقب

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين كان توّج أمس الأحد، بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في مباراة النهائي بركلات الترجيح.

كما تسلم مارتينيز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال 2022.

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