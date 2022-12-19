شاهد.. بحر من البشر في مسقط رأس ميسي احتفالاً بفوز الأرجنتين

بعدما اختتمت منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، أمس الأحد، بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، احتفل الأرجنتينيون في مدينة روزاريو مسقط رأس النجم ميسي.

وأظهرت مقاطع فيديو بحرا من البشر في شوارع المدينة وهم يهتفون "جلب لنا الكأس".

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إلى ذلك، انطلقت الاحتفالات الشعبية في "ساحة الشهداء" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث بدت آلاف الجماهير الحاشدة وهي تتغنى بالفوز مرددة شعارات وأهازيج شعبية مباشرة عقب إعلان صافرة الحكم عن نهاية المباراة.

وأظهرت صور وفيديوهات، شارع 9 يوليو، وهو من الشوارع الرئيسية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهو يضج بآلاف الأرجنتينيين وهم يصرخون فرحا بالنصر وسط فرحة عارمة.

وكانت حركة المرور في المنطقة توقفت منذ الصباح الباكر، وأغلقت معظم المحلات أبوابها مبكرا تحسبا لأعمال عنف.

فيما احتفل موقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بهذا الانتصار الكبير قائلا "باختصار منتخب الأرجنتين بطل العالم بعد عناء".

واحتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقع تويتر بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح ( 4ـ2) على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للمسابقة في مونديال قطر، وكتب "هنئيا للأرجنتين"، مرفقة بصورة قائد الفريق ليونيل ميسي وهو يحمل الكأس.