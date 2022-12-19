شاهد ماكرون يواسي مبابي بعد الهزيمة.. والأخير يتجاهله!

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواساة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بعد الخسارة التي مني بها "الديوك" في نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، مساء الأحد.

وعقب انتهاء المباراة الحاسمة، نزل ماكرون إلى أرضية ملعب "لوسيل" قبل دقائق من مراسم تسليم الجوائز وكأس البطولة، وقام بمواساة مبابي ببعض الكلمات في حوار قصير، أنهاه الرئيس الفرنسي بعناق للمهاجم الشاب. إلا أن الفيديو أظهر الحزن الشديد الذي خيّم على مبابي لدرجة جعلته يتجاهل الرئيس الفرنسي، وكأنه يقول "ليس وقتك الآن"، بحسب وصف الإعلامي الإنجليزي جيريمي فاين على "تويتر".

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Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6 — Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022

كما انتقل إيمانويل ماكرون، لمواساة ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا وجهازه المعاون بغرفة الملابس.

ثم هنّأ الرئيس الفرنسي أفراد المنتخب في غرفة تبديل الملابس، وقال أمام لاعبين صامتين يظهر عليهم الشعور بخيبة الأمل، "سيكون هناك بلا شك ندم بعد هذه المباراة.. لعبتم كرة قدم رائعة... كان لديكم القلب والرغبة والموهبة" للمحاولة.

وعند خروجه من الغرفة صرّح ماكرون للصحافيين أنّه شارك حزنه مع اللاعبين "خصوصاً لأننا اقتربنا من الهدف"، مضيفا "وفي الوقت نفسه، ما قلته للاعبين هو أنهم جعلونا فخورين للغاية".

وشدّد ماكرون على الأداء "الاستثنائي" لمبابي بشكل خاص، قائلا "بكل صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن الناس الليلة لأنني كنت حزيناً مثله على الأقل".

وقال الرئيس الفرنسي عبر "تويتر" بعد هزيمة منتخب بلاده، إن "المنتخب الفرنسي جعلنا نحلم".

كما أكد أنه سيستقبل لاعبي المنتخب في الإليزيه لكن من دون تحديد موعد لذلك.

وانتزع مبابي جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف بعدما سجل "هاتريك" في شباك الأرجنتين، ليتفوق على ليونيل ميسي (7 أهداف).

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، كشف كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، عن دور الرئيس ماكرون في تجديد عقده مع الفريق، ورفض عرض نادي ريال مدريد الإسباني.

وقاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، مساء الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).