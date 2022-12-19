"مارادونا يبتسم الآن".. هكذا هنأ بيليه ميسي بالفوز

بعد فوز "راقصي التانغو" بلقب كأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي، هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وكتب الجوهرة السمراء كما يلقّب، عبر حسابه في انستغرام: "تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، و دائمًا بطريقة آسرة.. فاز ميسي بلقبه الأول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك"، مرفقاً المنشور بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه.

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كما تابع: "هنيئا للأرجنتين. دييغو مارادونا يبتسم الآن".

الأشهر عالمياً

ويعد بيليه البالغ من العمر 82 عاما، واحدا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل 3 مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار، قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفا في 92 مباراة.

صراع كبير

في حين لم ينته الصراع الكبير بين عشاق بيليه ومحبي الأسطورة الأرجنتينية الراحل مارادونا بشأن من هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم إلا بعد سطوع نجم ميسي ومنافسه الأبرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن الساحر ليونيل ميسي كان قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4 -2 بركلات الجزاء الترجيحية يوم الأحد في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 -3.