حاملاً كأس المونديال.. وصول منتخب الأرجنتين إلى بوينوس أيرس
سيبدأ المنتخب جولة في وسط مدينة بوينوس أيرس حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد
وصل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة بوينوس أيرس.
المنتخب الأرجنتيني يعود إلى بلاده بعد الظفر بكأس العالم 2022 #العربية #العربية_في_المونديال #الكأس_على_العربية #FIFAWorldCup pic.twitter.com/g686kkMk6V— العربية (@AlArabiya) December 20, 2022
وقد تم استقبال المنتخب بمواكب من المشجعين، حيث سارت الحافلة التي تقل أعضاء المنتخب بأحد شوارع بوينس أيرس، وسط الآلاف من الأرجنتينيين الذين هتفوا فرحا بفوز منتخبهم الوطني بالكأس الغالية عليهم.
احتفالا بالفوز بكأس العالم..موكب المنتخب الأرجنتيني يجول في العاصمة بيونس آيرس#العربية #العربية_في_المونديال #الكأس_على_العربية #FIFAWorldCup pic.twitter.com/k4JPTs3gGN— العربية (@AlArabiya) December 20, 2022
وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم، الأحد، في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار، حيث يستقبلهم آلاف المشجعين للترحيب بهم. ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينوس أيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء، حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.
وقال النجم ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.
وسجل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، هدفين في مباراة درامية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، قبل أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، من الفوز بها بركلات الترجيح.
هذا الانتصار أنهى فترة انتظار الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم التي استمرت لـ36 عاما، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014، حيث كان ميسي مشاركا في نسخة 2014.
وبعد أن سجل 7 أهداف في البطولة وحصوله على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وضع ميسي يديه أخيرا على أكبر جائزة، وتوجه لوسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن سعادته.
وكتب على "إنستغرام": حلمت بالتتويج باللقب في مرات عديدة، أردته بشدة لدرجة أنني لا أصدق أنني توجت به.
وأضاف: شكرا جزيلا لعائلتي، لكل من دعمني ولكل من آمن بنا. أثبتنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما يقاتلون معا ويتحدون تصبح لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم.
وأكد: ميزة هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، هي قوة الجميع الذين قاتلوا لتحقيق نفس الحلم الذي كان أيضا حلم كل الأرجنتينيين. فعلناها!.
وبعد حصوله على جائزة لاعب المباراة، كان من المتوقع أن يظهر ميسي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة ولكن غاب عن الحضور حيث تواصلت الاحتفالات مع الفريق.
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