بهذه الصور.. ميسي يحصد أعلى عدد للإعجابات بتاريخ إنستغرام
نشر ميسي صوراً له وهو يحمل كأس العالم وصورا أخرى للاحتفال مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني
حطم النجم ليونيل ميسي أرقام "إنستغرام" بنشره صور حصول منتخب الأرجنتين على كأس العالم في قطر 2022. فبعد نهائي المونديال الحماسي انتهى بفوز الأرجنتين وتتويجها بطلة لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، نشر قائد منتخب الأرجنتين وأفضل لاعب في البطولة صوراً له على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يرفع كأس العالم للمرة الأولى في تاريخيه وبعد انتظار دام 36 عاماً من مشجعّي التانغو.
وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (3 - 3)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على إستاد لوسيل.
وبعد انتهاء المباراة، نشر ميسي صوراً له وهو يحمل كأس العالم وصورا أخرى للاحتفال مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني، وكذلك صوره وهو يرفع كأس أفضل لاعب في البطولة، وكتب: "أبطال العالم".
وبعد نشر الصور بقليل، انفجر حساب اللاعب الأرجنتيني باللايكات والاحتفالات من المشجعين، حتى وصل عدد الإعجاب على المنشور لوقت كتابة هذه السطور إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الإعجاب على منصة "إنستغرام" حيث تخطى 58 مليون إعجاب.
وبذلك تفوق بوست ميسي على بوست رونالدو الشهر الماضي، قبيل كأس العالم، عندما شوهد كريستيانو وميسي يلعبان الشطرنج، والذي جمع 41.9 مليون إعجاب.
وبذلك، أصبح ميسي محطم أرقام "إنستغرام" القياسية رسميًا، حيث تفوق على كريس جودفري، الذي قام برفع صورة بيضة في يناير 2019 وحصل على 56.1 مليون إعجاب، وكان ذلك بهدف تجاوز أكثر منشورات "إنستغرام" التي حظيت بإعجاب حينها (2019) وهي صورة ابنة كايلي جينر التي حصلت على 18.6 مليون إعجاب.
-
حاملاً كأس المونديال.. وصول منتخب الأرجنتين إلى بوينوس أيرسسيبدأ المنتخب جولة في وسط مدينة بوينوس أيرس حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد سوشيال ميديا
-
طلب اسم ميسي في قاعة مشاهير "ماراكانا"تلقى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز مؤخرا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت يوم الأحد في قطر دعوة للانضمام إلى قاعة المشاهير في ملعب ... رياضة عالمية
-
شاهد.. ميسي يتجاهل الشيف الشهير نصرت لأخذ "سيلفي" وسط الملعبانتقادات طالت الشيف الشهير لوصوله إلى وسط الملعب وتصويره مع لاعبي التانغو وكأس العالم سوشيال ميديا
-
ميسي: لا أصدق أنني فزت بكأس العالمقال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب ... رياضة عالمية