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عاصمة الجزائر بدون سيارات !

التظاهرة ترافقها نشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية على طول المسلك المؤدي من ساحة أودان لأدراج البريد المركزي

العربية.نت - الجزائر 
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تزامناً مع العطلة المدرسية التي تبدأ يوم الخميس المقبل، قرّرت السلطات العمومية في الجزائر العاصمة، إطلاق تظاهرة "يوم بدون سيارات"، اعتبارا من يوم الجمعة القادم.

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وقالت بلدية الجزائر الوسطى، في منشور لها على صفحتها الرسمية فيسوك أنّ التظاهرة سترافقها نشاطات ثقافية وترفيهية لفائدة الأطفال وكذا رياضية على طول المسلك المؤدي من ساحة أودان إلى أدراج البريد المركزي بقلب العاصمة الجزائرية.

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