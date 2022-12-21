شاهد ردة فعل ميسي حين ألقى له مشجع دمية سلحفاة

مازالت أصداء فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم تطغى على الأحداث حول العالم، خاصة الاستقبال الأسطوري لمنتخب "التانغو" في بوينس أيرس.

وخلال الساعات الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقطة طريفة بين ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، وأحد المشجعين خلال احتفالات التتويج بلقب كأس العالم 2022 في العاصمة صباح الثلاثاء.

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Messi's reaction after being thrown a Teenage Mutant Ninja Turtle toy 😅



(via magussf/TT) pic.twitter.com/tk43qZEA49 — ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2022

وألقى المشجع على ميسي خلال تواجده على الحافلة المكشوفة التي تواجد بها أبطال العالم عقب وصولهم إلى الأرجنتين، دمية صغيرة على شكل سلحفاة، حيث أشار البعض إلى أنه يقصد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، زميله في باريس سان جيرمان، الذي يتم تشبيهه دائما بشخصية "دوناتيلو" في الفيلم الشهير "سلاحف النينجا". فضحك ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قبل أن يلقي الدمية مرة أخرى للمشجع.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (3 - 3)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد لوسيل.

وحطم النجم ليونيل ميسي أرقام "إنستغرام" بنشره صور حصول منتخب الأرجنتين على كأس العالم في قطر 2022، فبعد نهائي المونديال الحماسي انتهى بفوز الأرجنتين وتتويجها بطلة لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، نشر قائد منتخب الأرجنتين وأفضل لاعب في البطولة صوراً له على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يرفع كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وبعد انتظار دام 36 عاماً من مشجعي التانغو.

وبعد نشر الصور بقليل، انفجر حساب اللاعب الأرجنتيني باللايكات والاحتفالات من المشجعين، حتى وصل عدد الإعجاب على المنشور حتى وقت كتابة هذه السطور إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الإعجاب على منصة "إنستغرام"، حيث تخطى 67 مليون إعجاب. وبذلك أصبح ميسي محطم أرقام "إنستغرام" القياسية رسميًا.