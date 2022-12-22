صورة تقلب التواصل.. ماذا جلب زيلينسكي للأميركيين من ساحات القتال؟

قادماً من بلاده التي أنهكتها الحرب منذ 10 أشهر، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، حاملاً معه هدية لمن قدّموا له مساعدات جمّة.

فقد أثار العلم الأوكراني الكبير الذي ظهر محمولاً من رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ومن أمامهما الرئيس الأوكراني، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن ماهية الكتابات المدوّنة عليه.

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إلى أن تبين أن زيلينسكي وصل الكونغرس الأميركي ليقدّم في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول علما أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة.

وقال الرئيس لأعضاء الكونغرس بمجلسيه، إن هذا العلم هو هدية من عسكريين أوكرانيين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت، المدينة التي زارها الثلاثاء، عشية أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وقدم زيلينسكي العلم الموقع من قبل المقاتلين إلى كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وسط تصفيق حار من أعضاء الكونغرس، قائلاً: "حينما كنت في باخموت يوم أمس، أبطالنا قدموا لي علم المعركة، علم هؤلاء الذين يدافعون عن أوكرانيا وأوروبا والعالم، ويقدمون حياتهم".

Ukrainian President Volodymyr Zelensky presents the U.S. Congress with a Ukrainian flag signed by troops fighting in Bakhmut pic.twitter.com/gAoaM8SCnu — JM Rieger (@RiegerReport) December 22, 2022

وأضاف "طلبوا مني أن أجلب العلم هذا إليكم، إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين تستطيع قراراتهم أن تحمي ملايين الأشخاص"، مضيفا "اصنعوا هذه القرارات، ودعوا العلم يبقى معكم سيداتي وسادتي".

كما تابع زيلينسكي: "إن هذا العلم، علم "الانتصار"، هو دلالة على أننا "سننتصر لأننا موحدون، أوكرانيا، أميركا، وكل العالم الحر".

"لن نستسلم"

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان وصل إلى قاعدة أندروز الجوية على متن طائرة عسكرية أميركية في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ بدء العملية العسكرية الروسية لبلاده في 24 فبراير الماضي.

واستقبل بايدن، الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، وأكد له قوة وصلابة الحلف الغربي في مواجهة الغزو الروسي، معلنا عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار.

في حين شكر الزائر نظيره الأميركي، مؤكداً على رباطة جأش قواته في ساحات المعارك، مشدداً على أنه لن يستسلم أبداً.