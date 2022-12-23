شاهد.. سائق مغربي يحتال على صانع محتوى بريطاني.. والأخير يفضحه

ردا على فيديو أثار جدلاً واسعاً في المغرب، حيث وثق عملية "نصب"، قام بها سائق سيارة أجرة مغربي على سائح أجنبي مقابل نقله من المطار إلى إحدى المعالم السياحية المعروفة بوسط مدينة مراكش، تحركت السلطات المحلية بالمدينة.

فقد أوقفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمدينة مراكش، أمس الخميس، سائق سيارة الأجرة نهائيا عن العمل، بسبب الحادثة، وفق ما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

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وقالت سلطات المدينة إنها "بمجرد إطلاعها على شريط مرئي تم تسجيله من قبل السائح البريطاني، بخصوص الابتزاز الذي تعرض له، أطلقت تحرياتها بخصوص صاحب الرخصة، وبعد تمكنها من معرفة هوية السائق دعت إلى اجتماع للبت في الملف، انتهى بتوقيف المعني نهائيا".

هذا وكان السائق قد طلب من صانع المحتوى البريطاني، سيمون ويلسون، الذي حل بالمغرب قادما من قطر بعد حضوره منافسات كأس العالم 350 درهما (35 دولارا)، علما أن السلطات المختصة تحدد تعريفة النقل من المطار إلى وسط المدينة بـ 70 درهما، ما أثار ضجة في الشارع المغربي.

يتابع حساباته 8 ملايين شخص

ووثق الشاب البريطاني الشهير والذي يتابع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 8 ملايين، الحادثة في فيديو انتشر وشاهده حوالي مليوني شخص عبر حسابه على تطبيق "تيك توك".

وكان السائح البريطاني اتفق مع السائق على نقله مقابل مبلغ 350 درهما، وهو سعر يعتبر "عاليا"، وقد أعطاه عند الوصول 400 درهم إلا أن السائق امتنع عن رد المتبقي، قبل أن يصر البريطاني على استرجاعه.

ونشر ويلسون مقطع الفيديو الذي عرف انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "احتيال ومراوغة سائق تاكسي مغربي"، ظنا منه أن الاحتيال الذي قام به سائق سيارة الأجرة يقتصر على امتناعه عن إرجاع 50 درهما فقط، في حين أن عملية النصب التي لفتت رواد مواقع التواصل تخص أساسا تسعيرة 350 درهما.