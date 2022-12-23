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شمل اللاعبين والمشجعين.. شجار عنيف في مباراة كرة سلة

العربية.نت
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في موقف غير متوقع، انتهت مباراة بدوري الدرجة الثانية بكرة السلة في بورتوريكو الأميركية بشجار شارك فيه لاعبو الفريقين ومشجعوهم.

فبينما كان لاعبو نادي "سلاليناس دولفينز" و"أدغانتاس سنز" يتجهون للمصافحة بعد اللقاء، أقدم خافير توريس، أحد لاعبي النادي الثاني على صفع منافس له من الفريق الآخر.

لتندلع بعد الصفعة مشاجرة بين لاعبي الفريقين والجمهور الذي شارك أيضا في العراك، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

خرج عن السيطرة

ورغم محاولة بعض اللاعبين تهدئة الأجواء فإن الشجار خرج عن السيطرة، خصوصا بعد اقتحام الجمهور أرضية الملعب.

إلى ذلك، فتح الاتحاد الرياضي المسؤول عن اللعبة تحقيقا في الحادثة، ودراسة إمكانية فرض عقوبات على المتسببين بالشجار الدامي.

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