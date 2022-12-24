شاهد.. طفل ينقذ أمه من السقوط أرضاً في آخر لحظة

انتشر مؤخراً مقطع مصور لطفل صغير ووالدته على الإنترنت حيث يمكن رؤية الطفل وهو ينقذ والدته التي علقت على السطح عندما انزلق السلم بعيداً عنها وكادت تسقط.

فقد لاقى المقطع آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة الصبي وفطنته التي أنقذت والدته من إصابة محققة وربما قاتلة.

माँ गैराज का दरवाज़ा रिपेयर कर रहीं थी कि तभी उनकी सीढ़ी गिर गयी. माँ ऊपर लटके देख नन्हे जांबाज़ ने पूरी जान लगाकर सीढ़ी को वापस लगाकर उनक़ी मदद क़ी...



इस छोटे बच्चे क़ी सूझ-बूझ और हिम्मत क़ी जितनी प्रशांसा क़ी जाए कम है. pic.twitter.com/GjX6Ol3pid — Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 23, 2022

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وتمت مشاركة الفيديو على تويتر بواسطة العديد من الناشطين، حيث كشف المقطع أن الأم كانت تحاول إصلاح باب المرآب الخاص بها عندما وقع الحادث.

وشوهدت وهي تعمل على السطح وتقف على سلم متمسكة بالسقف، لكن الأمور انحرفت وفقدت توازنها ودفعت السلم بعيداً عن طريق الخطأ.

Heroes come in all shapes and sizes. pic.twitter.com/kzNEulNoN6 — Vala Afshar (@ValaAfshar) December 23, 2022

إتمام المهمة بنجاح

في حين لاحظ الطفل الذي كان يقف بالقرب منها أن والدته كانت معلقة في الهواء، وعلى استعداد للسقوط في أي لحظة.

واتخذ إجراءً سريعاً وسحب السلم الثقيل الذي كان كبيراً جداً بحيث يتعذر على يديه الصغيرتين حمله بسهولة، لكنه نجح في النهاية في إنقاذ والدته.

وكان الطفل نبيهاً للغاية لدرجة أنه حتى بعد أن سحب السلم في وضع مستقيم، لم يتركه حتى نزلت والدته بسلام على الأرض.