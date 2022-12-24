اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Capture

شاهد.. طفل ينقذ أمه من السقوط أرضاً في آخر لحظة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انتشر مؤخراً مقطع مصور لطفل صغير ووالدته على الإنترنت حيث يمكن رؤية الطفل وهو ينقذ والدته التي علقت على السطح عندما انزلق السلم بعيداً عنها وكادت تسقط.

فقد لاقى المقطع آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة الصبي وفطنته التي أنقذت والدته من إصابة محققة وربما قاتلة.

وتمت مشاركة الفيديو على تويتر بواسطة العديد من الناشطين، حيث كشف المقطع أن الأم كانت تحاول إصلاح باب المرآب الخاص بها عندما وقع الحادث.

وشوهدت وهي تعمل على السطح وتقف على سلم متمسكة بالسقف، لكن الأمور انحرفت وفقدت توازنها ودفعت السلم بعيداً عن طريق الخطأ.

إتمام المهمة بنجاح

في حين لاحظ الطفل الذي كان يقف بالقرب منها أن والدته كانت معلقة في الهواء، وعلى استعداد للسقوط في أي لحظة.

واتخذ إجراءً سريعاً وسحب السلم الثقيل الذي كان كبيراً جداً بحيث يتعذر على يديه الصغيرتين حمله بسهولة، لكنه نجح في النهاية في إنقاذ والدته.

وكان الطفل نبيهاً للغاية لدرجة أنه حتى بعد أن سحب السلم في وضع مستقيم، لم يتركه حتى نزلت والدته بسلام على الأرض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاهد.. مياه الأمطار الغزيرة تدخل بيوت البغداديين وتتسبب بخسائر مادية كبيرة شاهد.. مياه الأمطار الغزيرة تدخل بيوت البغداديين وتتسبب بخسائر مادية كبيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط