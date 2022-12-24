مراسل رياضي غطى عاصفة ثلجية يحصد ملايين المشاهدات.. ماذا قال؟

بينما يعاني عشرات الملايين من الأميركيين من عاصفة شتوية شديدة استمرت في اجتياح معظم أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، وتسببت في حدوث عواصف ثلجية أدت لانقطاع التيار الكهربائي وإلغاء تجمعات العطلات تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.

في الأثناء، انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي للمراسل الرياضي الأميركي، مارك وودلي، الذي طُلب منه تغطية الأحوال الجوية بعد إلغاء المناسبات الرياضية.

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وحصدت تغريدة للمذيع الرياضي أكثر من 26 مليون مشاهدة، بسبب سخريته من عمله خلال العاصفة الثلجية.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg — Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022

فقد قال في أحد المقاطع في إجابته على سؤال المذيع له "مارك، كيف تشعر وأنت هناك؟"، ليرد عليه "مجددا، يراودني نفس الشعور الذي أحسست به قبل 8 دقائق عندما سألتني السؤال ذاته".

وأضاف مارك: "عادة ما أقوم بتغطية الأخبار الرياضية، ولكن تم إلغاء كل شيء هنا.. أعتقد أنه لم يكن هناك وقت أفضل ليطلبوا من مراسل رياضي أن يأتي أبكر بخمس ساعات من موعد استيقاظه، ويطلبوا منه الوقوف تحت الثلوج والهواء والبرد".

وتابع خلال حديثه: "لدي أخبار جيدة وسيئة، الجيدة أنني ما زلت أستطيع أن أشعر بوجهي في الوقت الحالي، والسيئة أتمنى لو أنني لا أستطيع ذلك!".

عاصفة غير مسبوقة

يشار إلى أن العاصفة غير مسبوقة تقريبا في نطاقها، امتدت من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إن حوالي 60٪ من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وإن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

كما غطت الأمطار المتجمدة الكثير من شمال غرب المحيط الهادئ بطبقة من الجليد، بينما واجه السكان في الشمال الشرقي خطر الفيضانات الساحلية والداخلية.