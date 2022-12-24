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ميسي يحمل كأس العالم

"أمي.. لبسه".. سر سوار أحمر حول قدم ميسي!

تفاصيل القصة تعود إلى المونديال الماضي الذي أقيم في روسيا عام 2018

دبي - العربية.نت
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على الرغم من انتهاء فعاليات الحدث الكروي الأبرز عالمياً، الأسبوع الماضي، فإن تفاصيل كأس العالم لا تزال تثير اهتمام الكثيرين.

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ولحامل اللقب بالضرورة حصة الأسد، فقد أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استغراباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شريطة حمراء ارتداها كثيراً حول كاحله الأيسر.

وظهرت الربطة عندما كان ميسي في غرفة تبديل الملابس بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا يوم الأحد الماضي.

كما تساءل كثيرون عن سبب تواجد هذه الشريطة مع اللاعب الأشهر، ليتبيّن لاحقاً أنها قصة قديمة.

"أمي .. ميسي لبسه"

وتعود في وقائعها إلى عام 2018، أثناء فعاليات كأس العالم الماضي الذي أقيم في روسيا.

حينها أجرى الصحافي راميرو بانتوروتو حواراً مع ميسي وراءه يكمن سر الشريطة.

السوار حول قدم ميسي
السوار حول قدم ميسي

فتلك الربطة كانت هدية من والدة الصحافي للاعب الشهير، وهي بمثابة "تعويذة" تفك النحس عنه في المباريات الدولية وتجلب له الحظ.

وقال الصحافي للاعب حينها: "أمي تحبك أكثر مما تحبني، أحمل شريطها الأحمر لحسن الحظ، إذا كنت تريد ذلك، يمكنني أن أعطيه لك".

كما انتشر مقطع فيديو للصحافي وقد اغرورقت عيناه بالدموع، يقول: "أمي .. ميسي لبسه".

احتفظ به سنوات

ومن بعد تلك الحادثة، ظهر ميسي مراراً يرتدي ذاك الشريط الذي ظل محتفظا به طيلة 4 سنوات، أي منذ المونديال الماضي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان حقق حلم فريقه وقاده إلى الفوز بكأس العالم قطر 2022.

كما أعلن عدم اعتزاله اللعب دوليا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته.

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