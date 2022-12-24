"أمي.. لبسه".. سر سوار أحمر حول قدم ميسي!

على الرغم من انتهاء فعاليات الحدث الكروي الأبرز عالمياً، الأسبوع الماضي، فإن تفاصيل كأس العالم لا تزال تثير اهتمام الكثيرين.

ولحامل اللقب بالضرورة حصة الأسد، فقد أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استغراباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شريطة حمراء ارتداها كثيراً حول كاحله الأيسر.

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وظهرت الربطة عندما كان ميسي في غرفة تبديل الملابس بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا يوم الأحد الماضي.

كما تساءل كثيرون عن سبب تواجد هذه الشريطة مع اللاعب الأشهر، ليتبيّن لاحقاً أنها قصة قديمة.

"أمي .. ميسي لبسه"

وتعود في وقائعها إلى عام 2018، أثناء فعاليات كأس العالم الماضي الذي أقيم في روسيا.

حينها أجرى الصحافي راميرو بانتوروتو حواراً مع ميسي وراءه يكمن سر الشريطة.

فتلك الربطة كانت هدية من والدة الصحافي للاعب الشهير، وهي بمثابة "تعويذة" تفك النحس عنه في المباريات الدولية وتجلب له الحظ.

وقال الصحافي للاعب حينها: "أمي تحبك أكثر مما تحبني، أحمل شريطها الأحمر لحسن الحظ، إذا كنت تريد ذلك، يمكنني أن أعطيه لك".

كما انتشر مقطع فيديو للصحافي وقد اغرورقت عيناه بالدموع، يقول: "أمي .. ميسي لبسه".

احتفظ به سنوات

ومن بعد تلك الحادثة، ظهر ميسي مراراً يرتدي ذاك الشريط الذي ظل محتفظا به طيلة 4 سنوات، أي منذ المونديال الماضي.

#ElHiloRojo El momento en el que @ramapantorotto le pregunta a Leo Messi por la cintita que le mandó su mamá... y "La Pulga" lo deja mudo con su respuesta #VamosArgentina pic.twitter.com/aLUTkqEhMB — Telefe Noticias (@telefenoticias) June 27, 2018

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان حقق حلم فريقه وقاده إلى الفوز بكأس العالم قطر 2022.

كما أعلن عدم اعتزاله اللعب دوليا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته.