"لقد بدأت".. زوجة زيلينسكي: هذا ما سمعته عندما قرعت طبول الحرب
الزوجة هربت بسرعة إلى القبو ثم إلى "موقع سرّي"
بعد مرور 10 أشهر، عادت زوجة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بذاكرتها إلى الوراء، لتكشف عن أول ردة فعل قام بها زوجها يوم بدأت العملية العسكرية الروسية على أراضيه في فبراير/شباط الماضي.
فقد كشفت يلينا زيلينسكي أنها كانت نائمة في سريرها حينما فتحت أعينها ورأت زوجها أمامها مرتدياً ثيابه فجراً.
وأضافت أنها استيقظت لترى زيلينسكي مرتدياً بدلة رسمية وربطة عنق، وذلك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز".
"لقد بدأت"
كما أضافت أنها سألته عمّا يحدث، فأجابها: "لقد بدأت".
خسائر العملية العسكرية الروسية كبيرة
وتابعت أنها وإثر جوابه، حزمت زوجة الرئيس حقيبتها بسرعة واختبأت في قبو، إلى أن يتم نقلها لمكان آخر صنّف تحت بند "الموقع السرّي".
يذكر أن روسيا كانت بدأت يوم 24 فبراير/شباط من عام 2020، عملية عسكرية على أراضي جارتها أوكرانيا، في خطوة أثارت توتراً وغضباً دوليين.
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