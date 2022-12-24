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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy and his wife Olena lay flowers to the Memory Wall of Fallen Defenders of Ukraine, amid Russia's attack on Ukraine, during marking the Independence Day in Kyiv, Ukraine August 24, 2022. (Reuters)
زيلينسكي وزوجته (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

"لقد بدأت".. زوجة زيلينسكي: هذا ما سمعته عندما قرعت طبول الحرب

الزوجة هربت بسرعة إلى القبو ثم إلى "موقع سرّي"

دبي - العربية.نت
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بعد مرور 10 أشهر، عادت زوجة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بذاكرتها إلى الوراء، لتكشف عن أول ردة فعل قام بها زوجها يوم بدأت العملية العسكرية الروسية على أراضيه في فبراير/شباط الماضي.

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فقد كشفت يلينا زيلينسكي أنها كانت نائمة في سريرها حينما فتحت أعينها ورأت زوجها أمامها مرتدياً ثيابه فجراً.

وأضافت أنها استيقظت لترى زيلينسكي مرتدياً بدلة رسمية وربطة عنق، وذلك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز".

"لقد بدأت"

كما أضافت أنها سألته عمّا يحدث، فأجابها: "لقد بدأت".

خسائر العملية العسكرية الروسية كبيرة

وتابعت أنها وإثر جوابه، حزمت زوجة الرئيس حقيبتها بسرعة واختبأت في قبو، إلى أن يتم نقلها لمكان آخر صنّف تحت بند "الموقع السرّي".

يذكر أن روسيا كانت بدأت يوم 24 فبراير/شباط من عام 2020، عملية عسكرية على أراضي جارتها أوكرانيا، في خطوة أثارت توتراً وغضباً دوليين.

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