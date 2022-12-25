بالصور.. محمد صلاح يحتفل مع عائلته بعيد الميلاد

شارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح متابعيه عبر حسابه في إنستغرام صوراً من احتفاله بعيد الميلاد المجيد.

ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي صوراً برفقة زوجته وابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهم بالعيد بجانب شجرة عيد الميلاد.

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في موازاة ذلك، احتفل النجم المصري وزملاؤه من لاعبي ليفربول، بعيد الميلاد عن طريق ارتداء قبعة "بابا نويل" أو "سانتا".

فيما شارك الحساب الرسمي للنادي الانجليزي على "إنستغرام"، صوراً من احتفال اللاعبين والتقاط صورة لهم من مركز تدريب أكسا، أثناء أداء بعض التدريبات الرياضية.