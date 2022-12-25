فيديو من الهند.. سائق قطار يترجل ليضرب شاباً أغلق الطريق

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطعاً مصوراً لسائق قطار وقف فجاة خلال رحلة ليضرب شاباً ويوبخه بعدما وقف في منتصف الطريق.
وأظهر المقطع السائق وهو يترجل من القطار ويلاحق الشاب الذي فرّ هارباً، حيث أوسعه ضرباً أمام إحدى الكاميرات التي تعود لقناة محلية.
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وتباينت التعليقات على ما فعله السائق، حيث وصف البعض ذلك بالتهور وعدم المسؤولية.
فيما قال آخرون إن الشاب يستحق ما حصل له، خصوصاً أنه خاطر بحياة الركاب بعدما أغلق الطريق وتوقف في منتصف سكة الحديد وعرّض حياة الجميع إلى الخطر.
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