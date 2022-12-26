ما حقيقة "عملة ميسي" التي قلبت التواصل حول العالم؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم، منشورات تقول إن المصرف المركزي الأرجنتيني أصدر عملة عليها صورة ليونيل ميسي.

وجاء في المنشورات التي يحمل بعضها صورة لما يبدو أنها ورقة نقدية من فئة ألف بيزو عليها رسم لميسي، أن المصرف المركزي في بوينس أيرس أصدر عملة رسمية عليها صورة هذا اللاعب النجم الذي قاد منتخب بلده إلى انتزاع كأس العالم لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

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وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل باللغة العربية، إضافة إلى انتشار واسع بلغات عدة حول العالم.

ويأتي ظهور هذه المنشورات عقب انتهاء المباراة النهائية في كأس العالم التي هزمت فيها الأرجنتين فرنسا بضربات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي ثم الوقت الإضافي.

وبعد التحقق من هذه المنشورات، تبين أن الأرجنتين لم تصدر عملة عليها صورة ميسي، ولا يوجد أثر لهذا الخبر على أي مصدر موثوق، علما أن خبرا من هذا النوع من شأنه أن يثير اهتماما إعلاميا عالميا، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

ونفى مصدر في المصرف المركزي صحة ما جاء في هذه المنشورات.

وقال فرناندو ألونسو، المتحدث باسم المصرف المركزي لفرانس برس: "لا يوجد لدينا أي مشروع لإصدار عملة عليها صورة ميسي".