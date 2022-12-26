"قفزة من هليكوبتر".. محمد صلاح يثير حيرة متابعيه

بعد يوم من نشر صوره هو وعائلته الصغيرة أمام شجرة عيد الميلاد بمنزله، أثار نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي حيرة متابعيه بفيديو جديد يُظهره على وشك القفز من طائرة هليكوبتر.

فقد نشر صلاح مقطع فيديو قصير، بخاصية الـstory على حسابه في "إنستغرام"، حيث ظهر داخل ستوديو تصوير جالسا بمدخل الطائرة المروحية وعلى وشك القفز، فيما يهتف البعض من أسفل "ما تخافش يا صلاح.. نط يا صلاح.. يلا يا صلاح.." لتشجيعه على القفز.

مادة اعلانية

وأثار المقطع حيره متابعي "الفرعون المصري" المحبوب حول ما إذا كان المقطع جزءا من حملة دعائية أم من مسلسل درامي أم فيلم سينمائي.

وقد شارك "الملك المصري"، كما يلقبه جماهير ليفربول الانجليزي، في العديد من الحملات الدعائية لشركات وبيوت أزياء، إلا أنه لم يشارك أبداً في أي أعمال درامية سواء بالسينما أو التلفزيون.

يُذكر أن محمد صلاح لديه 55 مليون متابع على "إنستغرام"، حيث يعكف على مشاركة متابعيه صوراً لتدريباته ولقطات من حياته اليومية مع أسرته، وكذلك بعض المقاطع من الحملات الدعائية، التي ينتظرها المتابعون بشغف لمتابة أخبار نجمهم المحبوب.

وقبل يوم واحد، شارك محمد صلاح متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، صوراً من احتفاله بعيد الميلاد المجيد. ونشر صوراً برفقة زوجته وابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهم بالعيد بجانب شجرة عيد الميلاد، مرفقا الصور بتهنئة بعيد الميلاد "Merry Christmas".

كما احتفل "الملك المصري" وزملاؤه من لاعبي ليفربول بعيد الميلاد عن طريق ارتداء قبعة "بابا نويل" أو "سانتا كلوز"، فيما شارك الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على "إنستغرام"، صوراً من احتفال اللاعبين على هامش التدريبات استعداداً لمباريات ليفربول القادمة.