شاهد الأمير لويس يحرج والدته كيت ميدلتون أمام الجماهير

خطف الأمير لويس نجل الأمير وليام، الأنظار كعادته بسبب قيامه بحركات عفوية، فقد رصدت عدسات الكاميرا مقطع فيديو للأمير الصغير وهو يشد ذراع والدته في محاولة منه لمنعها من الحديث مع الحاضرين والجماهير الذين توافدوا أمام الكنيسة في قصر ساندرينغهام، يوم الأحد، بمناسبة عيد الميلاد.

Prince Louis has an appointment it seems 😁pic.twitter.com/w8hoitMPos — ChristinZ (@ChristinsQueens) December 25, 2022

وعندما حاولت إكمال حديثها مع المتواجدين، أحرجها وأبعدها عنهم، وقام بالكثير من الحركات المضحكة التي أظهرت أنه ملّ ونفد صبره، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

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وتعد هذه المناسبة الرسمية الأولى التي ينضم فيها الأمير الصغير لويس إلى والديه وشقيقيه الأميرين جورج وتشارلوت لإلقاء التحية على الجماهير وتهنئتهم بالميلاد على الرغم من انضمامه إليهم العام الماضي، لكن وفق الإجراءات المشددة لفيروس كورونا.

يذكر أن الأمير لويس عادة ما يلفت الأنظار أثناء حضوره حتى بوجود الملكة الراحلة.

Rewatching! Louis not being able to go to Grandpa and getting mad is sooo cute😍😂😂😂 #PlatinumJubilee #PrinceLouis pic.twitter.com/DkXPOAdxNy — Hisvary (@hisvary_) June 18, 2022

فقد سرق الأمير الصغير، البالغ من العمر أربع سنوات، الأضواء خلال اليوم الأخير للاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاماً على تولي جدته الملكة إليزابيث العرش في بريطانيا في يونيو الماضي، حيث تم التقاط صور له وهو يرسم على وجهه تعابير مضحكة.

كما شوهد وهو يلوح بأصابعه في وجه والدته كيت ميدلتون، قبل أن يضع يده على فمه، ما دفع والدته على ما يبدو إلى تأديب ابنها، ولكن بصمت.