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سفيان بوفال يراقص والدته في ملعب الثمامة عقب الفوز التاريخي على البرتغال في مونديال 2022 - أرشيفية

وفاة والدة بوفال تشغل وسائل التواصل.. ورد فوري من أبنائها

نفى اثنان من أشقاء بوفال شائعة وفاة والدتهم عبر حسابهما في "إنستغرام"، ونشرا صورة مكتوبا فيها "الحمد لله إنها بخير"

العربية.نت
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بعدما خطفت والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال الأنظار في مونديال قطر، تناولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاتها في مدينة تازة المغربية خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى ردا فوريا من أبنائها لتوضيح حقيقة ذلك.

فقد نفى اثنان من أشقاء بوفال شائعة وفاة والدتهم عبر حسابهما في "إنستغرام"، ونشرا صورة مكتوبا فيها "الحمد لله إنها بخير.. وشكراً لرسائلكم".

منشور أبناء والدة سفيان بوفال حسب ما نشرته وسائل اعلام مغربية
منشور أبناء والدة سفيان بوفال حسب ما نشرته وسائل اعلام مغربية

أتى ذلك لنفي الشائعات حول والدتهم التي غابت عن الاستقبال الذي حظي به لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم من قبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، بعد بلوغهم نصف نهائي كأس العالم المنظم بقطر.

إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة أن والدة اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفال وصلت إلى باريس قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها، نافية خبر وفاتها جملة وتفصيلا، وفق ما نقلته صحيفة "هسبريس".

هذا ونالت والدة بوفال شهرة واسعة بعد مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، حيث ظهرت لها صور ومقاطع فيديو قصيرة داخل أرض الملعب مع بوفال بعد تألق المنتخب المغربي وبلوغ نصف نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي.

شاهد.. بوفال يراقص والدته فرحاً بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال سوشيال ميديا شاهد.. بوفال يراقص والدته فرحاً بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

وحقق المغرب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم في قطر، ليستقبله الآلاف داخل المطار وخارجه بعد العودة للبلاد بفرحة عارمة.

كما تحولت العلاقة بين لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم وأمهاتهم إلى قصة عالمية في مدرجات ملاعب نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

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