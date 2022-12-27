بالأحضان.. صورة لرانيا يوسف وأحمد الفيشاوي تشعل التواصل

استمراراً لإثارتهما الجدل بإطلالتيهما اللافتة للنظر في مختلف المحافل ومواقفهما، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة "حميمية" جمعت الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة رانيا يوسف.

"الفيشاوي المحظوظ"

وظهر النجم المصري في أحضان رانيا يوسف، التي كانت ترتدي فستانا قصيرا مفتوح الصدر، وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل.

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وانهالت التعليقات على الصورة التي جمعتهما كالآتي: "الفيشاوي المحظوظ"، و"طول عمرك أسطورة"، و"يا بختك ياعم"، و"مبروك"، وغيرها من التعليقات.

ورد وريحان

ونشر الفيشاوي صورا من جلسات العمل لأحدث أعماله "ورد وريحان"، عبر حسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور "إنستغرام"، وظهر في الصور رفقة الفنانة رانيا يوسف، والمؤلف محمد نبيل.

وعلق الفيشاوي على الصور قائلاً "العمل على سيناريو ورد وريحان، والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب رانيا يوسف".

وفيلم "ورد وريحان"، هو أول عمل للمخرج محمد نبيل صابر، قصة نور أحمد، وسيناريو وحوار محمد أشرف.

ويواصل الفنان أحمد الفيشاوي حاليا تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، إخراج طارق العريان.