سافرا بطائرة اقتصادية.. لاعبا المغرب بونو والنصيري يثيران الإعجاب
عكس معظم اللاعبين الذين يتنقلون بطائرات خاصة أو على الدرجة الأولى سافر اللاعبان الشهيران على متن رحلة جوية لشركة "ريان إير" ذات التكلفة المنخفضة
أثار تصرف نجمي منتخب المغرب لكرة القدم، ياسين بونو ويوسف النصيري، الإعجاب في مطار إشبيلية الإسباني، بعدما ظهرا وهما يتبعان إجراءات السفر باحترام تام، إثر قدومهما من المغرب على متن شركة طيران اقتصادية.
وسافر الثنائي اللذان يلعبان في نادي إشبيلية الإسباني، على متن رحلة جوية لشركة "ريان إير" ذات التكلفة المنخفضة، في حين نرى دائماً نجوم كرة القدم يتباهون بطائراتهم الخاصة أو حتى بدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
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كما تداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتحدث باللغة الإسبانية، ويشيد بالنجمين الكرويين، وقد حرصا على الوقوف في الطابور واتباع إجراءات السفر في المطار الإسباني كباقي المسافرين دون سعي إلى أي معاملة خاصة.
وحصد الفيديو الذي نشر على تطبيق "تيك توك"، أكثر من 128 ألف مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك".
ولدى صعود بونو والنصيري إلى الطائرة، حرصا على وضع أمتعتهما في المكان المخصص، بينما كان بعض الركاب يطلقون عبارات احتفاء بالنجمين.
يذكر أن النجمين قد لعبا دورا كبيرا في صعود المغرب إلى مباراة نصف النهائي من مونديال قطر، إذ تمكن بونو من حسم مباراة الربع مع إسبانيا، وترجيح كفة أسود الأطلس، بفضل تصديه لركلتي ترجيح وهو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى لعام 2022.
أما النصيري فقد أحرز هدف فوز منتخب المغرب على البرتغال، من خلال رأسية على ارتفاع وُصف بـ"القياسي".
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