اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميسي يحمل كأس العالم
ميسي يحمل كأس العالم (رويترز)

ماذا حل بغرفته؟.. هكذا كرّمت جامعة قطر ميسي!

بطولة كأس العالم كانت أقيمت في قطر عام 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد 10 أيام على ظفره باللقب، قررت جامعة قطر تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هل ستؤثر "دمية مارتينيز" على علاقة ميسي ومبابي ؟ رياضة عالمية هل ستؤثر "دمية مارتينيز" على علاقة ميسي ومبابي ؟

فقد اتخذت الجامعة قرارا جديدا بشأن الغرفة التي أقام فيها قائد منتخب الأرجنتين، خلال فترة كأس العالم 2022.

متحف مصغر

وقررت تخصيص الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا.

كما نشرت عبر حسابها على تويتر صورا للغرفة حيث تتزين بصورة ميسي، ويتواجد العلم الأرجنتيني بجانب العلم القطري.

أقاموا في الحرم الجامعي

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين كان نال بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأحرز لمنتخب الأرجنتين في ركلات الجزاء الترجيحية كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وباريديس ومونتيل.

في حين سجّل لمنتخب فرنسا في ركلات الترجيح كل من كيليان مبابي ومواني، وأهدر كل من كينغسلي كومان وتشواميني.

وكانت بعثة منتخب الأرجنتين تُقيم في الحرم الجامعي لجامعة قطر خلال فترة المونديال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أعداد اللاجئين حول العالم تتجاوز عتبة الـ100 مليون لأول مرة.. ما الأسباب؟ أعداد اللاجئين حول العالم تتجاوز عتبة الـ100 مليون لأول مرة.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط