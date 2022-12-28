ماذا حل بغرفته؟.. هكذا كرّمت جامعة قطر ميسي!

بعد 10 أيام على ظفره باللقب، قررت جامعة قطر تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فقد اتخذت الجامعة قرارا جديدا بشأن الغرفة التي أقام فيها قائد منتخب الأرجنتين، خلال فترة كأس العالم 2022.

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متحف مصغر

وقررت تخصيص الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا.

كما نشرت عبر حسابها على تويتر صورا للغرفة حيث تتزين بصورة ميسي، ويتواجد العلم الأرجنتيني بجانب العلم القطري.

مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم ⁧#قطر2022⁩ ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/YaufDOuvHC — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022

أقاموا في الحرم الجامعي

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين كان نال بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأحرز لمنتخب الأرجنتين في ركلات الجزاء الترجيحية كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وباريديس ومونتيل.

مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم ⁧#قطر2022⁩ ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/bYhvPOq1sV — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022

في حين سجّل لمنتخب فرنسا في ركلات الترجيح كل من كيليان مبابي ومواني، وأهدر كل من كينغسلي كومان وتشواميني.

وكانت بعثة منتخب الأرجنتين تُقيم في الحرم الجامعي لجامعة قطر خلال فترة المونديال.