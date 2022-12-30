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بيليه مع ابنته

شاهد.. ابنة بيليه تشارك محبيه آخر صورة لوالدها قبل وفاته

الفائز بكأس العالم 3 مرات خسر معركته مع سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاماً

العربية.نت
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شاركت ابنة بيليه كيلي ناسيكمنتو صورة مؤثرة لوالدها وهو يحارب المرض بشجاعة حتى النهاية قبل أيام فقط من تأكيد وفاة الأسطورة البرازيلية.

وأعلن مساء الخميس أن الفائز بكأس العالم 3 مرات خسر معركته مع سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاما.

وأمضت كيلي وبقية أفراد عائلة بيليه وقتًا معه في المستشفى في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاته. وقدمت تحديثًا عن صحته قبل أيام عندما كتبت: "هذه اللحظات يصعب تفسيرها. أحيانًا يكون هناك الكثير من الحزن واليأس، وأحيانًا نضحك ونتحدث عن الذكريات الممتعة. وما نتعلمه أكثر من كل هذا هو أنه يتعين علينا البحث عن بعضنا بعضاً، والتماسك. فقط عندما يستحق كل هذا العناء. مع كل ذلك معًا".

كما أشادت بالعاملين في المستشفى، الذين ساعدوا بيليه خلال لحظاته الأخيرة. في يوم الملاكمة كتبت: "لرؤية والدنا يعالج من قبل محترفي الرعاية هؤلاء، فائق الكفاءة واهتمام للغاية. لا تمر لحظة حتى ننسى هذا الامتياز. حتى في الحزن لا يمكننا إلا أن نكون شاكرين".

كما نشرت على "انستغرام" صورة تظهر العائلة متماسكة لحظة وفاة الوالد.

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