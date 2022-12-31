انتقال رونالدو يحصد 10 ملايين إعجاب.. والملايين يتابعون "النصر" على إنستغرام
قال كريستيانو رونالدو في منشور: "إنه متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة"
ارتفع عدد المتابعين لحساب نادي النصر السعودي على إنستغرام إلى أربعة أضعاف، متجاوزاً 3.4 مليون متابع بعد أن كان 800 ألف متابع فقط، وذلك بعد ساعات من توقيع نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالد للنادي.
فيما حصد نجم الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو، 10 ملايين إعجاب عبر منشور له في إنستغرام، بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى النصر السعودي، وشملت الإعجابات قارات إفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا والقطب الجنوبي.
وقال كريستيانو رونالدو في المنشور: "إنه متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بتحقيق المزيد من النجاحات".
كما قام رونالدو بإضافة حساب نادي النصر بالعربي والإنجليزي، ضمن متابعيه في إنستغرام. وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد كشفت أن معدل أرباح رونالدو على كل منشور عبر إنستغرام بلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني في 2022.
-
"سوبر ماركت" بريطاني يوزع الخضار مجاناً في عيد الميلادمبادرة فريدة من نوعها لمكافحة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار ومساعدة الفقراء بالتزامن مع موسم أعياد الميلاد وعطلات نهاية العام الأخيرة
-
السوق المالية .. على من يقع اللوم؟آراء
-
في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع.. 3800 قتيل في سوريا خلال 2022وسجّلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 111 ألف شخص سوريا