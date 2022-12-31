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بعد غياب طويل.. شيرين تلتقي فضل شاكر في مخبئه بلبنان

شيرين وفضل ظلا على اتصال دائم وحافظا على علاقة الزمالة الفنية طوال فترة انقطاع اللقاءات

العربية.نت
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الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الموجودة حاليا في لبنان، اختارت أن تكون أبرز محطاتها الفنية زيارة للفنان فضل شاكر الموجود في مخيم عين الحلوة.

ونشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو يجمعه بها في مُخيم عين الحلوة في صيدا.

وبعد انقطاع عن اللقاء دام أكثر من 12 سنة زارت شيرين وزوجها حسام حبيب الفنان فضل شاكر، وكان اللقاء مفعمًا بالودّ واستذكار الأعمال الفنية المشتركة، وأبرزها "الديو" الأول الذي جمع فضل وشيرين.

شيرين وفضل ظلّا على اتصال دائم وحافظا على علاقة الزمالة الفنية طوال فترة انقطاع اللقاءات، وحضرت في السهرةالأغنية المشتركة التي جمعتهما وهي "كل عام وأنت حبيبي".

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دار الحديث بينهما على ضرورة إنتاج عمل مشترك "ديو"، وهي فكرة كان فضل وشيرين متفقين عليها منذ سنوات ولم تمت بعد.

وبحسب المعلومات، فإنّ الزيارة حصلت مساء الخميس، وشارك فيها المنتج يوسف حرب، والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء من بينهم الصحافي حسين خريس.

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