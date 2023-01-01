اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من قوات الحماية المدنية الجزائرية
الجزائر

قبيل بدء العام الجديد.. مدفئة تقتل أسرة بكاملها في الجزائر

الضحايا تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفئة المنزل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لقيت عائلة كاملة مكونة من 4 أشخاص مصرعها نتيجة اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر.

وأفادت السلطات الجزائرية أن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 منتصف ليل السبت من أجل الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص، وهم رجل وامرأتان وطفل، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح البيان أن الضحايا تسمموا باستنشاقهم غازا أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.

يُذكر أن أحادي أكسيد الكربون، أو أول أكسيد الكربون، هو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم يتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من أنواع الوقود. وقد تسمح الأجهزة والمحركات ذات التهوية غير السليمة، ولا سيما في الأماكن المغلقة بإحكام، بتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة. وهو الأمر المنتشر في حالات مدفئات المنازل.

فيديو فاضح على جسر أمام المارة بوضح النهار في مصر.. والأمن يتحرك  مصر فيديو فاضح على جسر أمام المارة بوضح النهار في مصر.. والأمن يتحرك 

ويحدث التسمم بأحادي أكسيد الكربون Carbon Monoxide عندما يتراكم في مجرى الدم. فعند وجود كميات كبيرة من أحادي أكسيد الكربون في الهواء، يستبدل الجسم الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء بأحادي أكسيد الكربون. ويُؤدي ذلك إلى تلف خطير بالأنسجة، يصل إلى الموت، بحسب "مايو كلينيك"، التي نصحت بالقول: "إذا كنت تعتقد أنك أنت أو شخص ما لديك تسمم بأول أكسيد الكربون، فاخرج إلى الهواء الطلق واطلب الرعاية الطبية الطارئة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تجبر الأوكرانيين على الاحتفال بـ2023 في الظلام روسيا تجبر الأوكرانيين على الاحتفال بـ2023 في الظلام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط