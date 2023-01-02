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ملكة الجمال السابقة وحيدة قروج
الجزائر

القبض على ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة بالجزائر

تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية ضخمة

العربية.نت
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ألقت السلطات الأمنية بالجزائر العاصمة القبض على ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج، التي تعتبر واحدة من أهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ليلة رأس السنة.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية التي نقلت عن عدة مصادر رسمية، تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية ضخمة.

ملكة الجمال السابقة وحيدة قروج
ملكة الجمال السابقة وحيدة قروج

وتم إحالة المتهمة رفقة رضيعها (7 أشهر) للتحقيق في الواقعة، حيث تم إخضاعها لتحقيق أفضى إلى قرار بحبسها مؤقتاً.

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وأوضحت المصادر أن زوج المتهمة، الذي كان خارج المنزل لدى اقتحام قوات الأمن له، قد فرّ بعد علمه بخبر اعتقال زوجته. يذكر أن الزوج قد تم اتهامه قضائيا في قضايا سابقة، كما أن شقيق وحيدة قروج يتواجد في السجن بعد إدانته أيضا في قضية مخدرات.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب "ملكة جمال التراث الإفريقي".

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