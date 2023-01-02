بعد ساعات من نشر صورهما برأس السنة.. بلوغر مصرية تعلن وفاة زوجها
البلوغر مريم جودة كانت نشرت عبر حساباتها جلسة تصوير ليلة رأس السنة مع زوجها احتفالًا بقدوم العام الجديد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة زوج البلوغر المصرية مريم جودة، الذي أفزع العديد من مستخدمي السوشيال ميديا من صدمة المفاجأة.
البلوغر مريم جودة كانت نشرت عبر صفحتها الخاصة في "فيسبوك" وكذلك "تيك توك"، جلسة تصوير ليلة رأس السنة مع زوجها احتفالًا بقدوم العام الجديد.
وعلقت على الصور بالقول: "الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة، عايزة اقولك أن دي أحلي رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض، ويارب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت.. أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئًا من روحي لا أستطيع اابتعاد عنه، رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر".
وفي اليوم التالي أعلنت البلوغر المصرية عن وفاة زوجها بعد مشاركتها صورهما معًا، وهو الأمر الذي صدم رواد السوشيال ميديا لأنه لم يتعد سوى ساعات قليلة بعد مشاركتهما الصور معًا.
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